На Закарпатській митниці намагалися провести 120 банок ікри. Фото

На Закарпатській митниці, за інформацією співробітників підрозділу по боротьбі з корупцією в митних органах і контрабандою відділу БКОЗ Закарпатського СБУ, затримали партію контрабандної ікри.

Як написав у блозі для OBOZREVATEL Павло Верещагін, поза митним контролем було переміщено 120 банок лососевої крупнозернистої ікри по 0,5 кг, а також одяг китайського виробництва.

Нелегальний товар перевозився у мікроавтобусі Мерседес Віто №АО5652ВО, про що співробітників митниці попередили представники БКОЗ Закарпатського СБУ.

На Закарпатській митниці намагалися провести 120 банок ікри

На Закарпатській митниці намагалися провести 120 банок ікри

Після проведення переогляду вказаного автомобіля, митне оформлення якого здійснено інспектором митного поста "Косонь" Закарпатської митниці ДМС, встановлено, що поза митним контролем дійсно було переміщено ікру і одяг.

В даний час триває огляд.

На Закарпатській митниці намагалися провести 120 банок ікри

На Закарпатській митниці намагалися провести 120 банок ікри

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на закарпатській митниці на контрабанді сигарет був затриманий почесний консул Латвійської республіки в Ужгороді Юрій Ігнатко.

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