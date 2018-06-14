На Заході вимагають від Авакова і Луценко зупинити радикалів

Міжнародні правозахисні організації "Amnesty International", "Front Line Defenders", "Human Rights Watch" і "Freedom House" закликали Україну засудити і ефективно відреагувати на напади та залякування радикальних груп, які "сприяють ненависті та дискримінації".

З відповідним листом вони звернулися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і генерального прокурора Юрія Луценка.

"Не дивно, що кількість насильницьких нападів і погроз таких груп зростає, адже неадекватна відповідь влади подає сигнал, що такі дії допустимі. Ми закликаємо вас вжити ефективних заходів для запобігання і припинення діянь, які сприяють ненависті і дискримінації, і залучити відповідних осіб до відповідальності", - заявляють правозахисники.

За їх словами, прикриваючись патріотизмом і так званими "традиційними цінностями", "члени цих груп виголошують свою зневагу й намір завдати шкоду активістам із захисту прав жінок, етнічним меншинам, лесбіянкам, геям, бісексуалам, транссексуалам та інтерсексуалам (ЛГБТІ), а також іншим, які мають відмінні погляди"

Правозахисники наголошують, що це обмежує людей у правах і звужує простір громадянського суспільства для цих груп, атаки на які почастішали в останні місяці і не розслідуються, відзначається в листі.

За даними організацій, з початку 2018 року члени таких радикальних груп, як С14, "Правий сектор", "Традиція і порядок", "Карпатська Січ" та інших зробили щонайменше два десятка нападів або актів залякування в різних містах України.

"Правоохоронні органи неохоче починають розслідування погроз і нападів, скоєних цими групами. У випадках, коли розслідування було розпочато, немає ніяких ознак ефективного розслідування та виявлення злочинців, незважаючи на те, що нападники в деяких випадках публічно заявляють в соцмережах про відповідальність за напади", - заявляють правозахисники.

Нагадаємо, останнім часом "Нацдружіни" жорстко рознесли два табори ромів в Києві .