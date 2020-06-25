На заході України зруйновано 100 км доріг: ДСНС відзвітувала про "удар" стихії

Гліб Іванов Суспільство 09:34, 25.06.2020

У результаті масштабних паводків в західних областях України підтоплено 285 населених пунктів. Стихія завдала величезних збитків інфраструктурі – зруйновано 100 км доріг, троє людей від початку негоди загинули.

Про це йдеться у ранковому зведенні ДСНС. Більше за все постраждала Івано-Франківська область, там підтоплено 234 населених пункти.

Усього у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях підтоплено 9 994 будинки (З них 9157 –на Івано-Франківщині). Зруйновано 117 км автодоріг та 64 мости.

ПошкодженоЯ 135 мостів та 280 м дамб. Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 1 643 людини та 469 одиниць техніки.

Нагадаємо, через сильні зливи в Україні, які почалися 22 червня і не припинилися досі, затопило вісім областей. Найбільше постраждали західні регіони – Прикарпатті, Буковина і Закарпаття.

Наслідки негоди у західній Україні
dsns.gov.ua
Наслідки негоди у західній Україні
dsns.gov.ua
Наслідки негоди у західній Україні
dsns.gov.ua
Наслідки негоди у західній Україні
dsns.gov.ua
Наслідки негоди у західній Україні
dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Івано-Франківській області виділять першу фінансову допомогу для ліквідації наслідків повені в розмірі 500 мільйонів гривень.

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