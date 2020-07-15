На заході України оголосили жовтий рівень небезпеки: йдуть нові грози

Борис Бондар Суспільство 16:21, 15.07.2020 Оновлено: 16:21, 15.07.2020

В Україні оголосили штормове попередження в західних областях. В регіоні очікують сильні грози.

Про це 16 липня повідомила в Facebook ДСНС. Рятувальники оголосили жовтий рівень небезпеки.

У західних областях країни в четвер, 16 липня, метеорологи пообіцяли грозові дощі вдень з помірним вітром в межах 3-8 м/с.

ГСЧС оголосила жовтий рівень небезпеки на заході України
(Facebook ДСНС)
Прогноз погоди на 16 липня
(Укргідрометцентр)

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні в четвер, 16 липня, буде дощовою переважно в західних регіонах, у Вінницькій і Житомирській областях.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

"Мовний законопроект" Бужанського - це реванш Путіна в Україні

Ідентифікаційний код більше не доведеться носити з собою: чим замінять

Зеленський пообіцяв МВФ "незалежного технократа" на посаді голови НБУ

У Чорне море увійшли дві групи кораблів НАТО

Мои знакомые болеют и умирают от COVID-19. Расскажите мне, что его не существует!