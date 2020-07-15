На заході України оголосили жовтий рівень небезпеки: йдуть нові грози

В Україні оголосили штормове попередження в західних областях. В регіоні очікують сильні грози.

Про це 16 липня повідомила в Facebook ДСНС. Рятувальники оголосили жовтий рівень небезпеки.

У західних областях країни в четвер, 16 липня, метеорологи пообіцяли грозові дощі вдень з помірним вітром в межах 3-8 м/с.

ГСЧС оголосила жовтий рівень небезпеки на заході України (Facebook ДСНС)

Прогноз погоди на 16 липня (Укргідрометцентр)

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні в четвер, 16 липня, буде дощовою переважно в західних регіонах, у Вінницькій і Житомирській областях.