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На заході України оголосили жовтий рівень небезпеки: йдуть нові грози

Борис Бондар
Борис Бондар
Суспільство
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На заході України синоптики пообіцяли грозові дощі

На заході України синоптики пообіцяли грозові дощі.

В Україні оголосили штормове попередження в західних областях. В регіоні очікують сильні грози.

Про це 16 липня повідомила в Facebook ДСНС. Рятувальники оголосили жовтий рівень небезпеки.

У західних областях країни в четвер, 16 липня, метеорологи пообіцяли грозові дощі вдень з помірним вітром в межах 3-8 м/с.

ГСЧС оголосила жовтий рівень небезпеки на заході України

ГСЧС оголосила жовтий рівень небезпеки на заході України (Facebook ДСНС)

Прогноз погоди на 16 липня

Прогноз погоди на 16 липня (Укргідрометцентр)

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні в четвер, 16 липня, буде дощовою переважно в західних регіонах, у Вінницькій і Житомирській областях.

УкраїнаПрогноз погодипогода
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