На захисті просторів: в Україні відзначають День Повітряних Сил ЗСУ

У неділю, 4 серпня, професійне свято відзначають усі, хто поєднав своє життя із Повітряними Силами ЗСУ.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про історію заснування святкового дня та особливості функціонування Повітряних Сил в умовах збройної агресії РФ.

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Історія створення свята

Повітряні Сили України були створені незадовго після здобуття країною незалежності. Після розпаду Радянського Союзу Україна успадкувала одне з найпотужніших в Європі авіаційних угрупувань із сучасними літальними апаратами. Так, на його базі 17 березня 1992 року були засновані Повітряні сили ЗСУ. На момент створення Військово-Повітряних Сил на території України дислокувалося 669 військових частин.

Повітряні Сили ЗСУ відіграють важливу роль в обороноздатності держави. Аби підкреслити їх значущість 27 червня 2007 року Указом Президента України було встановлено День Повітряних Сил Збройних Сил України, який відзначається щорічно у першу неділю серпня.

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Повітряні Сили в умовах збройної агресії РФ проти України

В умовах агресії РФ на Сході України Повітряні Сили у взаємодії з іншими видами ЗСУ забезпечують стримування збройних нападів з повітря, прикриття важливих об’єктів держави, угруповань своїх військ від ударів засобів повітряного нападу та ураження військ і об’єктів противника.

Варто зазначити, що виконуючи Мінські домовленості, у проведенні операції Об’єднаних сил бойова авіація на даний час не застосовується. Але екіпажі літаків МіГ-29 та Су-27 щодоби несуть бойове чергування з протиповітряної оборони держави. Крім того транспортна авіація виконує низку завдань з перевезення особового складу та військового майна.

В умовах збройного конфлікту основне завдання Повітряних Сил – це передусім забезпечення необхідного рівня бойової готовності авіації, зенітних ракетних, радіотехнічних та спеціальних військ, підготовки льотного складу до виконання завдань за призначенням незалежно від часу та погодних умов.

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