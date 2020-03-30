На західному кордоні України приїжджих не відправляють на обсервацію

Громадян, які 30 березня перетинали західний кордон України, не відправили на вимушену обсервацію.

Як розповіли в західному управлінні Державної прикордонної служби, люди, які приїжджають, поки лише підписали інформативні угоди про самоізоляцію і їм видали відповідні пам'ятки, повідомляє "Страна".

Відзначимо, що напередодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов'язкову обсервацію для тих українців, які повертаються з-за кордону для запобігання поширенню коронавірусу.

"Тільки в однієї жінки була висока температура в 39 градусів, її відвезли на швидкій в лікарню. Обсервацією повинні займатися санітарні лікарі, які не прикордонники. Але поки що нікого не відправляли", – розповіли у Прикордонслужбі.

Зранку 30 березня на кордоні, за їхніми словами, не було черги ні машин, ні пішоходів. Тих, хто приходить до кордону, збирають групами і перевозять на українську територію автобусами по 300 грн з людини.

Разом з тим, на Західній Україні вже визначили місце куди будуть відправляти приїжджих на примусову обсервацію за держрахунок – протитуберкульозний санаторій в Немирові Яворівського району на Львівщині.

"Уряд повинен ухвалити чітку постанову про примусову обсервацію осіб, які повернулися з-за кордону. Це очікується сьогодні-завтра", – розповів заступник губернатора Львівщини Іван Собко.

Лікарі санаторію не проти прийому на обсервацію.

"Можливо, люди, які не працювали в інфекційних закладах, можуть боятися коронавірусу. Ми працювали з туберкульозом. А невиліковний туберкульоз з тими штамами, які зараз є в Україні, набагато страшніше, ніж коронавірус", – розповів лікар-фтизіатр Світлана Мисько.

Раніше у деяких пунктах пропуску на кордоні Польщі з Україною вишикувалися тисячні черги українців-заробітчан.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

частина українських туристів, які 30 березня близько 02:20 прибули двома рейсами з Балі через Доху (Катар), помістили на обсервацію в готель "Козацький" в самому центрі Києва.

Українці вже показали перші кадри з готелю – в кранах тече іржава вода і можна приносити свою їжу.

Більшість же пасажирів влаштували бунт і відмовилися від примусового карантину, так і залишившись на борту лайнерів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся