На західному кордоні України приїжджих не відправляють на обсервацію

Громадян, які 30 березня перетинали західний кордон України, не відправили на вимушену обсервацію.
Як розповіли в західному управлінні Державної прикордонної служби, люди, які приїжджають, поки лише підписали інформативні угоди про самоізоляцію і їм видали відповідні пам'ятки, повідомляє "Страна".
Відзначимо, що напередодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов'язкову обсервацію для тих українців, які повертаються з-за кордону для запобігання поширенню коронавірусу.
"Тільки в однієї жінки була висока температура в 39 градусів, її відвезли на швидкій в лікарню. Обсервацією повинні займатися санітарні лікарі, які не прикордонники. Але поки що нікого не відправляли", – розповіли у Прикордонслужбі.
Зранку 30 березня на кордоні, за їхніми словами, не було черги ні машин, ні пішоходів. Тих, хто приходить до кордону, збирають групами і перевозять на українську територію автобусами по 300 грн з людини.
Разом з тим, на Західній Україні вже визначили місце куди будуть відправляти приїжджих на примусову обсервацію за держрахунок – протитуберкульозний санаторій в Немирові Яворівського району на Львівщині.
"Уряд повинен ухвалити чітку постанову про примусову обсервацію осіб, які повернулися з-за кордону. Це очікується сьогодні-завтра", – розповів заступник губернатора Львівщини Іван Собко.
Лікарі санаторію не проти прийому на обсервацію.
"Можливо, люди, які не працювали в інфекційних закладах, можуть боятися коронавірусу. Ми працювали з туберкульозом. А невиліковний туберкульоз з тими штамами, які зараз є в Україні, набагато страшніше, ніж коронавірус", – розповів лікар-фтизіатр Світлана Мисько.
Раніше у деяких пунктах пропуску на кордоні Польщі з Україною вишикувалися тисячні черги українців-заробітчан.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
частина українських туристів, які 30 березня близько 02:20 прибули двома рейсами з Балі через Доху (Катар), помістили на обсервацію в готель "Козацький" в самому центрі Києва.
Українці вже показали перші кадри з готелю – в кранах тече іржава вода і можна приносити свою їжу.
Більшість же пасажирів влаштували бунт і відмовилися від примусового карантину, так і залишившись на борту лайнерів.
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