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30 березня • оновлено в 17:45
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На західному кордоні України приїжджих не відправляють на обсервацію

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Громадян, які 30 березня перетинали західний кордон України, не відправили на вимушену обсервацію.

Як розповіли в західному управлінні Державної прикордонної служби, люди, які приїжджають, поки лише підписали інформативні угоди про самоізоляцію і їм видали відповідні пам'ятки, повідомляє "Страна".

Відзначимо, що напередодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов'язкову обсервацію для тих українців, які повертаються з-за кордону для запобігання поширенню коронавірусу.

На західному кордоні України приїжджих не відправляють на обсервацію

"Тільки в однієї жінки була висока температура в 39 градусів, її відвезли на швидкій в лікарню. Обсервацією повинні займатися санітарні лікарі, які не прикордонники. Але поки що нікого не відправляли", – розповіли у Прикордонслужбі.

Зранку 30 березня на кордоні, за їхніми словами, не було черги ні машин, ні пішоходів. Тих, хто приходить до кордону, збирають групами і перевозять на українську територію автобусами по 300 грн з людини.

Разом з тим, на Західній Україні вже визначили місце куди будуть відправляти приїжджих на примусову обсервацію за держрахунок – протитуберкульозний санаторій в Немирові Яворівського району на Львівщині.

"Уряд повинен ухвалити чітку постанову про примусову обсервацію осіб, які повернулися з-за кордону. Це очікується сьогодні-завтра", – розповів заступник губернатора Львівщини Іван Собко.

Лікарі санаторію не проти прийому на обсервацію.

"Можливо, люди, які не працювали в інфекційних закладах, можуть боятися коронавірусу. Ми працювали з туберкульозом. А невиліковний туберкульоз з тими штамами, які зараз є в Україні, набагато страшніше, ніж коронавірус", – розповів лікар-фтизіатр Світлана Мисько.

Раніше у деяких пунктах пропуску на кордоні Польщі з Україною вишикувалися тисячні черги українців-заробітчан.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
На обсервацию сажают "жирных гусей", которых можно еще и доить. А с запада бегут нищие заробитчане, на них бизнес не построишь, но заразу можно подхватить.
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Незалежність Профукана
Незалежність Профукана
Їх тисячі... Куди їх подіти? Тим більш, що всі пам'ятають Санжари. Хто хоче, аби в нього цеглою жбурляли?! Шарада, малята...
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