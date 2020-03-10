Головна Новини
10 березня • оновлено в 10:45
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

На якій відстані передається коронавірус: вчені дали відповідь

3.4т
Читати матеріал російською

Коронавірус COVID-19 може передаватися від інфікованої людини до здорової на відстані до 4,5 метрів.

Як з'ясували китайські вчені, вірус зберігається в повітрі до 30 хвилин, пише news.ru. Було встановлено, що ця відстань більше, ніж рекомендовані органами охорони здоров'я всього світу 2 метри.

Ці дані фахівцям вдалося отримати після аналізу одного їх випадків поширення вірусу в автобусі. У транспортному засобі виявився заражений китаєць без маски. Після поїздки з ним в одному салоні коронавірусом нового типу захворіли семеро людей, в тому числі пара, яка сиділа від нього на відстані шести рядів або 4,5 метрів.

Стало відомо, на якій відстані передається коронавірус

Стало відомо, на якій відстані передається коронавірус

tetovasot.com

Крім того, вірус передався пасажиру, який сів у автобус через 30 хвилин з моменту висадки інфікованого.

Крім того, вчені встановили, що коронавірус може протягом декількох днів зберігатися на поверхні. Зокрема, при 37 градусах за Цельсієм вірус здатний залишатися активним від 2 до 3 днів,

Нагадаємо, станом на ранок 10 березня у світі зафіксовано вже понад 113 тисяч хворих китайським коронавірусом, померли більше 4000 чоловік.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як писав OBOZREVATEL, в зв'язку зі швидкістю поширення коронавірусу загроза пандемії стає все більш реальною.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
5
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги