На якій відстані передається коронавірус: вчені дали відповідь

Коронавірус COVID-19 може передаватися від інфікованої людини до здорової на відстані до 4,5 метрів.

Як з'ясували китайські вчені, вірус зберігається в повітрі до 30 хвилин, пише news.ru. Було встановлено, що ця відстань більше, ніж рекомендовані органами охорони здоров'я всього світу 2 метри.

Ці дані фахівцям вдалося отримати після аналізу одного їх випадків поширення вірусу в автобусі. У транспортному засобі виявився заражений китаєць без маски. Після поїздки з ним в одному салоні коронавірусом нового типу захворіли семеро людей, в тому числі пара, яка сиділа від нього на відстані шести рядів або 4,5 метрів.

Стало відомо, на якій відстані передається коронавірус tetovasot.com

Крім того, вірус передався пасажиру, який сів у автобус через 30 хвилин з моменту висадки інфікованого.

Крім того, вчені встановили, що коронавірус може протягом декількох днів зберігатися на поверхні. Зокрема, при 37 градусах за Цельсієм вірус здатний залишатися активним від 2 до 3 днів,

Нагадаємо, станом на ранок 10 березня у світі зафіксовано вже понад 113 тисяч хворих китайським коронавірусом, померли більше 4000 чоловік.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як писав OBOZREVATEL, в зв'язку зі швидкістю поширення коронавірусу загроза пандемії стає все більш реальною.

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