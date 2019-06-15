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Якою мовою повинні говорити нардепи: українці висловили свою думку

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Більше половини українців вважають, що кандидати в народні депутати повинні говорити українською мовою.

Про це свідчать результати опитування, проведеного OBOZREVATEL, в якому взяли участь 22 317 осіб. Так, 63% респондентів відповіли, що для людини, яка йде в політику, це обов'язково.

Крім того, частина респондентів (17%) запропонувала ввести спеціальне тестування перед балотуванням.

Якою мовою повинні говорити нардепи: українці висловили свою думку

Ще одна частина (17%) вважають, що це особисте право кожного.

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3% висловили думку, що на українському кандидат повинен вміти говорити тільки після виборів, коли офіційно стане нардепом.

Якою мовою повинні говорити нардепи: українці висловили свою думку

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці назвали партії, за які готові проголосувати. Було опитано 1103 людини, серед яких пішли б голосувати 721.

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Місце
Україна
Теги
опросукраїнська мованардеп
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Только на галичанском и всегда картавить.
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
це шо, сакральна мова жреців Ра -ди? депутат має говорити мовою виборців.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Какая разница? Думают то украинцы всё равно на русском)
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