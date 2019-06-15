Якою мовою повинні говорити нардепи: українці висловили свою думку

Більше половини українців вважають, що кандидати в народні депутати повинні говорити українською мовою.

Про це свідчать результати опитування, проведеного OBOZREVATEL, в якому взяли участь 22 317 осіб. Так, 63% респондентів відповіли, що для людини, яка йде в політику, це обов'язково.

Крім того, частина респондентів (17%) запропонувала ввести спеціальне тестування перед балотуванням.

Ще одна частина (17%) вважають, що це особисте право кожного.

3% висловили думку, що на українському кандидат повинен вміти говорити тільки після виборів, коли офіційно стане нардепом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці назвали партії, за які готові проголосувати. Було опитано 1103 людини, серед яких пішли б голосувати 721.

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