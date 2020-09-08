З'явилося відео роботи COVID-патрулів на вулицях Херсона

Марина Ліснічук Суспільство 10:26, 8.09.2020 Оновлено: 11:12, 8.09.2020

У Херсоні почали працювати спеціальні патрулі, які перевіряють дотримання жителями міста вимог карантину через коронавірус.

Зокрема, представники місцевої влади та поліції проводять рейди, перевіряючи магазини і громадський транспорт. Про це йдеться у сюжеті "ТСН.Ранок" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами COVID-патрульних, відповідні заходи вони здійснюють із просвітницькою метою. Людям насамперед нагадують, що у громадських місцях потрібно носити маски та дотримуватися дистанції.

У магазинах же фахівці перевіряють те, як виконують карантинні вимоги продавці, чи є в таких закладах антисептики.

"Суперечок не було – після зауважень маски діставали з кишень і сумок, а потім надягали", – йдеться в сюжеті.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Херсонській області.
РНБО

Зазначається, що до патрульної групи входять представники херсонської поліції, Держпродспоживслужби та місцевої влади. Загалом у місті працюватиме 28 таких COVID-патрулів. Правоохоронці ж підкреслюють, що від початку карантину в Херсоні через порушення вимог безпеки вже склали понад тисячу адмінпротоколів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, водія маршрутки в Чернівецькій області оштрафували на 17 тисяч гривень за порушення карантину під час COVID-19. Чоловік перевозив у салоні, крім дозволених 19 пасажирів на місцях для сидіння, ще вісім пасажирів стоячи.

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