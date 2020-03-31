На возі зі святою водою: з'явилися кадри освячення епіцентру коронавірусу в Україні

У селі Валя Кузьмін у Чернівецькій області місцевий священик окропив вулиці святою водою, щоб знищити коронавірус.

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Відео обряду опублікувало видання molbuk.ua (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

На записі видно, що священик у супроводі кількох юних помічників проїхався вулицями села, окроплюючи дорогу святою водою.

Скріншот

Відзначимо, що Чернівецька область є епіцентром зараження коронавірусом COVID-19 в Україні. Станом на 31 березня, там було зафіксовано 90 випадків інфікування.

Раніше в селі Поляна Закарпатської області священик окропляв вулиці святою водою з автомобіля, щоб знищити коронавірус. Крім того, в Запоріжжі священики Української православної церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Запорізьким і Мелітопольським Лукою зробили "повітряний хресний хід" на вертольоті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, священик Олег Винник із Тернопільської області, який перебуває в реанімації з діагнозом коронавірус, міг заразитися на похороні іншого священнослужителя.

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