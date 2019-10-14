На Волині зник відомий чиновник: у мережі просять про допомогу

У суботу, 12 жовтня, в Любешівському районі Волинської області зник безвісти директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексій Веремійчик.

Човен, на якому він рибалив ще з трьома чоловіками, перекинувся через сильний вітер. Про це пише ВолиньPost.

Відзначається, що його товариші залишилися на місці НП, а Веремійчик поплив до берега, щоб покликати на допомогу. Згодом чиновник зник.

Олексій Веремійчик зник на озері на Волині konkurent.in.ua

Олексій Веремійчик зник на озері на Волині lutsk.rayon.in.ua

Близькі Веремійчика організували пошукову групу. Подробиці з'явилися на сторінках друзів чоловіка в Facebook. Відзначається, що до операції залучили водолазів, літак, 3 коптери, човни, ДСНС, поліцію і місцевих рибалок.

Станом на ранок 14 жовтня дно озера було обстежено. Новин про Веремійчик немає.

Його дружина Ганна закликала всіх молитися за здоров'я чоловіка, а також звернулася за допомогою до ЗМІ і громадян, у яких є відповідне спорядження.

Олексій Веремійчик зник на озері на Волині konkurent.in.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше по дорозі з Польщі в Дніпро зник Віталій Іванович Кисельов. Сім'я попросила про допомогу в мережі.

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