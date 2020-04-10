Волинь услід за Закарпаттям посилила карантин: які нові правила

Жителям Волинської області заборонили виходити з дому у вихідні, починаючи з 11 квітня.

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Як повідомила пресслужба Волинської ОДА, з 13:00 суботи до 06:00 понеділка волинян просять не виходити з дому та придбати необхідні продукти й ліки заздалегідь.

Юрій Погуляйко

"Сподіваюся, що волиняни з розумінням поставляться до вимушених дій, які вводяться в області, аби унеможливити швидке поширення та масове захворювання на коронавірусну інфекцію", – заявив голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко.

За його словами, якщо населення продовжуватиме дотримуватися рекомендацій, то з карантину область вийде в травні, а не у вересні, як прогнозують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителям Закарпатської області заборонили виходити з дому з обіду суботи до ранку понеділка через епідемію коронавірусу.

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