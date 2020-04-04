У Волинській області помер водій швидкої допомоги Старовижівської центральної районної лікарні, у якого діагностували коронавірус COVID-19.

Про це повідомила пресслужба облдержадміністрації у Facebook. Уточнюється, що чоловік помер у лікарні в Луцьку 3 квітня. Інфекцію у нього підтвердив ПЛР-тест.

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У Волинську обласну інфекційну лікарню українець був госпіталізований із двобічною пневмонією. Йому було 62 роки.

Місцеве видання "ВолиньPost" пише, що водій "швидкої" відчув у себе симптоми, схожі на ознаки COVID-19, за кілька днів до госпіталізації. Він намагався лікуватися вдома, але його стан погіршився.

Хворого транспортували спочатку в лікарню в місті Ковель, після чого перевели в обласну інфекційну лікарню.

"Чоловік мав ознаки пневмонії, однак, за винятком низької сатурації, його стан був нормальним", – зазначили журналісти.

Попередньо, загиблий контактував із родичем, який повернувся з-за кордону. Ймовірно, саме він і був джерелом зараження.

На Волині водій "швидкої" помер від коронавірусу Колаж

Всього станом на 10:00 4 квітня у Волинській області зареєстровано 17 випадків COVID 19. Із підозрою на коронавірус 15 осіб.

Всього за період спостереження по області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено 193 особи.

Нагадаємо, раніше в Луцьку від коронавірусу помер лікар-гінеколог обласної лікарні Орест Тимчак. Діагноз COVID-19 у нього підтвердили посмертно.

Карта РНБО, що показує кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні по регіонах Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 4 квітня в Україні офіційно підтверджено 1096 випадків інфікування COVID-19. Із них 28 летальних, 23 пацієнти одужали. Зараження коронавірусом зафіксовано у 78 дітей.

У світі кількість підтверджених випадків коронавірусу вже більше 1,1 млн. В Італії хворих вже понад 100 тисяч, проте загальна динаміка поступово поліпшується. Обнадійлива статистика спостерігається і в Іспанії.

При цьому більше 50% випадків COVID-19 виявлено в країнах "Великої сімки".

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