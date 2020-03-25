На Волині у дитини виявили коронавірус

У Волинській області було зафіксовано перший випадок зараження коронавірусною інфекцією. До того ж пацієнтом виявилася 7-річна дівчинка.

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Про це повідомили у Волинській ОДА. Зазначається, що 23 березня мама з дитиною, у якої спостерігалися симптоми захворювання, звернулися до сімейного лікаря в амбулаторію.

"Дитині проведено експрес-тести на грип А і В – результат від’ємний, відтак сімейний лікар вирішила провести забір для аналізу ПЛР на COVID-19 у неї та батька. Біоматеріали одразу були відправлені в обласний лабораторний центр", – йдеться у повідомленні.

За словами медиків, під час огляду в неї виявили температуру 37,2, кашель, пульсоксиметрію – насиченість киснем крові – 98%. Але 23 березня ввечері температура тіла дівчинки становила вже 38,2. А наступного дня, 24 березня, її стан покращився, але водночас у дитини було отримано позитивний результат ПЛР на COVID-19.

Зазначається, що нині дівчинка почувається добре й, відповідно до стандарту медичної допомоги, госпіталізації не потребує, натомість спостерігається сімейним лікарем. Разом із батьками вона перебуває в ізоляції.

"Станом на зараз проводиться робота з контактними особами, за всіма ними буде встановлений медико-санітарний нагляд та рекомендовано самоізоляцію", – додали в ОДА.

Зазначимо, що OBOZREVATEL постійно оновлює дані щодо коронавірусу станом на 25 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 березня коронавірус COVID-19 зареєстрували у пацієнтки з Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування.

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