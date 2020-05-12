На Волині трапився смертельний спалах COVID-19 після відвідування церкви УПЦ МП
У Ковелі Волинської області зафіксували 18 нових випадків зараження COVID-19. Спалах трапився після того, як парафіяни на Великдень відвідали церкву Архистратига Михаїла (УПЦ МП).
Про це розповіла головна санітарна лікарка області Наталія Янко, передають "Волинські новини".
"Під час епідеміологічного дослідження встановлено, що 18 осіб захворіли після відвідин церкви Архистратига Михаїла. Вони відвідували церкву в поминальні та великодні дні – це вписується в інкубаційний період 14 днів. Також зареєстрований випадок захворювання і в настоятеля храму. Жінка, яка прибирала в церкві, померла", – повідомила медикиня.
Янко зазначила, що протягом останніх днів зареєстровано понад 30 нових випадків зараження коронавірусом.
Також наголошується, що спалах COVID-19 трапився в селищі Череваха Маневицького району серед прихожан баптистської церкви християн віри євангельської. Недуга підтверджена у 12 осіб, зокрема в пресвітера церкви.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Хмельницькій області церковники з підозрою на COVID-19 відмовилися від тестування.