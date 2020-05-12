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12 травня • оновлено в 08:01
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На Волині трапився смертельний спалах COVID-19 після відвідування церкви УПЦ МП

2.7т
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У Ковелі Волинської області зафіксували 18 нових випадків зараження COVID-19. Спалах трапиввся після того, як парафіяни на Великдень відвідали церкву Архистратига Михаїла (УПЦ МП).

Про це розповіла головний санітарний лікар області Наталія Янко, передають "Волинські новини".

"Під час епідеміологічного дослідження встановлено, що 18 осіб захворіли після відвідин церкви Архистратига Михаїла. Вони відвідували церкву в поминальні та великодні дні – це вписується в інкубаційний період 14 днів. Також зареєстрований випадок захворювання і у настоятеля храму. Жінка, яка прибирала в церкві, померла", – повідомила медикиня.

Церква Архистратига Михаїла (УПЦ МП)

Церква Архистратига Михаїла (УПЦ МП)

Янко зазначила, що протягом останніх днів зареєстровано понад 30 нових випадків захворювання коронавірусів.

Також наголошується, що спалах COVID-19 трапивсяв селищі Череваха Маневицького району серед прихожан баптистської церкви християн віри євангельської. Хвороба підтверджена у 12 осіб, в тому числі у пресвітера церкви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Хмельницькій області церковники з підозрою на COVID-19 відмовилися від тестування.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
церква УПЦ МП
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