На Волині пронісся потужний ураган: опубліковано фото наслідків

У Волинській області внаслідок потужних ураганів, які пронеслися регіоном 29 липня, пошкодилися десятки будинків і повалилися дерева. У деяких районах області випав великий град.

Як розповіли в пресслужбі ДСНС, найбільше через стихію постраждав Горохівський район. Вітер був настільки сильним, що зірвав дахи з трьох житлових будинків. Ще в близько десятка будівель дах частково пошкоджено – це приватні будинки, будинок культури, поліклініка, господарська будівля психіатричного диспансеру, будівля районного суду і будівля ремонтної майстерні.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Також вітер обривав лінії електропередач, а великий град побив урожай місцевих жителів. Про це розповіла заступниця голови Горохівської РДА Віра Баландіна, повідомляє "Суспільне".

Фото: suspilne.media

Фото: suspilne.media

Також після удару стихії в Луцькому та Горохівському районах рятувальникам довелося прибирати з доріг повалені дерева.

Фото: gorohiv.rayon.in.ua

Фото: gorohiv.rayon.in.ua

Фото: gorohiv.rayon.in.ua

Фото: gorohiv.rayon.in.ua

Фото: gorohiv.rayon.in.ua

Фото: gorohiv.rayon.in.ua

Фото: gorohiv.rayon.in.ua

Фото: gorohiv.rayon.in.ua

Фото: gorohiv.rayon.in.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на індонезійському острові Сулавесі сильні зливи призвели до масштабних повеней і зсувів. Стихія забрала життя щонайменше 36 осіб, іще 16 вважалися зниклими безвісти.