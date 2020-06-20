На Волині попрощалися з морпіхом Іллею Струком, який загинув на Донбасі. Фото
У Володимирі-Волинському (Волинська область) 20 червня попрощалися з українським військовим 503 окремого батальйону морської піхоти Іллею Струком, який загинув від кульового поранення 17 червня на Донбасі.
Попрощатися із захисником України на площу Героїв прийшло близько сотні містян, представники духовенства та влади, а також бойові побратими військового, повідомляє "Буг".
Після загальноміського прощання та літії загиблого Героя поховали на кладовищі у селі Поничів Володимир-Волинського району.
19 та 20 червня на всій території області оголосили Днями жалоби.
Нагадаємо, напередодні, 19 червня, на кордоні Рівненської та Волинської областей волиняни зустріли кортеж із тілом загиблого морпіха на колінах. Після відправлення короткої панахиди тіло юнака повезли у рідне село Льотниче Володимир-Волинського району.
Ілля Миколайович Струкнародився 1 серпня 1995-го року у селі Льотниче Володимир-Волинського району Волинської області. Захищати Україну від російської агресії він вирушив серед перших, ще у 2014-му. Тоді йому було всього 19 років. Матрос 503-го окремого батальйону морської піхоти служив у підрозділі гранатометником. Мріяв стати священником, вступив до духовної семінарії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ілля Струк загинув 17 червня під час бойового чергування від пострілу ворожого снайпера. Він був старшим матросом 503-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ. На війну хлопець пішов у 19-річному віці, у 2014 році.
Загиблий Герой збирався одружуватися й готувався до вступу у військову академію, оскільки мріяв стати офіцером.