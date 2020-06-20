На Волині попрощалися з морпіхом Іллею Струком, який загинув на Донбасі. Фото

У Володимирі-Волинському (Волинська область) 20 червня попрощалися з українським військовим 503 окремого батальйону морської піхоти Іллею Струком, який загинув від кульового поранення 17 червня на Донбасі.

Попрощатися із захисником України на площу Героїв прийшло близько сотні містян, представники духовенства та влади, а також бойові побратими військового, повідомляє "Буг".

Після загальноміського прощання та літії загиблого Героя поховали на кладовищі у селі Поничів Володимир-Волинського району.

Прощання із Героєм Іллею Струком bug.org.ua

Прощання із Героєм Іллею Струком bug.org.ua

Прощання із Героєм Іллею Струком bug.org.ua

Прощання із Героєм Іллею Струком bug.org.ua

19 та 20 червня на всій території області оголосили Днями жалоби.

Прощання із Героєм Іллею Струком bug.org.ua

Прощання із Героєм Іллею Струком bug.org.ua

Прощання із Героєм Іллею Струком bug.org.ua

Прощання із Героєм Іллею Струком bug.org.ua

Нагадаємо, напередодні, 19 червня, на кордоні Рівненської та Волинської областей волиняни зустріли кортеж із тілом загиблого морпіха на колінах. Після відправлення короткої панахиди тіло юнака повезли у рідне село Льотниче Володимир-Волинського району.

Прощання із Героєм Іллею Струком bug.org.ua

Прощання із Героєм Іллею Струком bug.org.ua

Прощання із Героєм Іллею Струком bug.org.ua

Прощання із Героєм Іллею Струком bug.org.ua

Прощання із Героєм Іллею Струком bug.org.ua

Ілля Миколайович Струкнародився 1 серпня 1995-го року у селі Льотниче Володимир-Волинського району Волинської області. Захищати Україну від російської агресії він вирушив серед перших, ще у 2014-му. Тоді йому було всього 19 років. Матрос 503-го окремого батальйону морської піхоти служив у підрозділі гранатометником. Мріяв стати священником, вступив до духовної семінарії.

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