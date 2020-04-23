На Волині попрощалися з молодим офіцером ЗСУ, загиблим на Донбасі

У місті Любомль Волинської області 23 квітня провели в останню путь лейтенанта 28-ї ОМБр ЗСУ Андрія Шинкарука, який загинув від рук російських окупантів у зоні ООС.

Як повідомляє "Любомль район", відспівування захисника відбулося у храмі Архістратига Михаїла. Після цього біля пам'ятної стели "Герої не вмирають" відбулася церемонія прощання із загиблим. Віддати шану воїну прийшло безліч людей.

Нагадаємо, що тіло Андрія Шинкарука привезли до рідного дому напередодні вночі. Як повідомляється на сайті Волинської ОДА, розпорядженням голови обласної державної адміністрації Юрія Погуляйка 23 квітня оголошено на Волині днем жалоби у зв'язку з похороном молодого Героя.

Андрій Шинкарук Пресслужба 28-ї ОМБр ЗСУ

Похорон Андрія Шинкарука "Любомль район"

Похорон Андрія Шинкарука "Любомль район"

Похорон Андрія Шинкарука "Любомль район"

На всій території Волинської області на будинках і спорудах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспустили державні прапори України.

Нагадаємо, що Андрій Шинкарук народився 16 липня 1991 року в Любомлі. На війні він був із 2014 року, захищати Україну починав у складі 1-го ОМПБ "Волинь".

Похорон Андрія Шинкарука "Любомль район"

Похорон Андрія Шинкарука "Любомль район"

Похорон Андрія Шинкарука "Любомль район"

Похорон Андрія Шинкарука "Любомль район"

"Противник відкрив обстріл по наших позиціях поблизу Мар'їнки з протитанкового гранатомета. Андрій переміщався, перевіряв свої позиції, коли неподалік впав снаряд. Осколками йому посікло правий бік. Там множинні осколкові поранення. Їх дуже багато було, вони виявилися несумісні з життям. Андрій Шинкарук загинув на місці", – розповіла про обставини його загибелі пресофіцерка 28-ї ОМБр Аліна Демченко.

Похорон Андрія Шинкарука "Любомль район"

Похорон Андрія Шинкарука "Любомль район"

Похорон Андрія Шинкарука "Любомль район"

Похорон Андрія Шинкарука "Любомль район"

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