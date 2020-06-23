На Волині після богослужіння спалахнув коронавірус: заражені десятки людей

Карина Бондаренко Суспільство 05:43, 23.06.2020

У Ратнівському районі Волинської області виявили 29 нових випадків зараження COVID-19.

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Більшість інфікованих відвідували спільні богослужіння на дому. Про це під час брифінгу 22 червня повідомила заступник голови Волинської ОДА Тетяна Щербак, передає Gazeta.ua.

"Найбільше людей захворіли в Ратнівському районі – 29 осіб. З них 20 осіб були прихожанами однієї з релігійних громад, які здійснювали спільні богослужіння в житлових будинках по 10 осіб", – розповіла Щербак.

Чиновник зазначила, що на даний момент Волинь не готова до чергового етапу ослаблення карантину. У регіоні є всі підстави для посилення карантину.

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