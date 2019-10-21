На Волині однорічний малюк помер через популярний фрукт

У місті Володимир-Волинський Волинської області однорічний хлопчик подавився зернятками граната. Малюка одразу доправили до місцевої лікарні, однак врятувати його не вдалося.

Нещасний випадок трапився увечері в суботу, 19 жовтня. Про трагедію, з посиланням на власні джерела, повідомило видання "Район. Володимир-Волинський".

Зазначається, що хлопчик, віком рік і 10 місяців, подавився зернятками граната, які потрапили у дихальні шляхи. Дитину з асфіксією доправили до реанімаційного відділення Володимир-Волинського територіально-медичного об’єднання та підключили до апарату штучного дихання.

Вранці 20 жовтня хлопчика повинні були відвезти в обласну лікарню, однак під час виїзду з території ТМО він помер.

Малюк помер, подавившись зернятками граната Depo.ua

Головний лікар медустанови Олександр Клачук розповідати виданню про нещасний випадок відмовився.

"Я не хочу коментувати цей жахливий випадок, бо це трагедія для батьків. Скажу одне: дитина потрапила до нас у вкрай важкому стані", — зауважив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селищі Ківшарівка Куп'янського району Харківської області батьків підозрюють у катуваннях і вбивстві 3-річної доньки. За словами матері, дитина подавилася яблуком.

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