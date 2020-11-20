На Волині медики перекрили дорогу: три місяці не платять зарплату. Відео

У п'ятницю, 20 листопада, у Волинській області працівники обласної психлікарні перекрили міжобласну трасу Луцьк-Рівне, вимагаючи виплатити заборгованість із зарплати.

Як говориться в сюжеті ТСН, медики вже три місяці не отримували грошей за свою роботу. За їхніми словами, востаннє їм виплатили аванс 1500 грн у серпні.

Виконувачка обов'язків директора медзакладу Людмила Юрко сказала, що фінансування урізали, бо об'єднали дві психлікарні, а бюджет залишився один.

"Національна служба здоров'я, з якою ми уклали договір, фінансує лише одну лікарню. Але нам приєднали ще одну лікарню, без фінансування. У місяць потрібно 5 млн 300 тисяч, а отримуємо 2 млн 200 тисяч, чи може це забезпечити потреби?" – сказала чиновниця.

Відзначається, що без грошей залишилися більш ніж 600 співробітників лікарні, а борг перед ними – вже майже 10 млн гривень.

Мітинг медиків був понад годину, але ніхто з керівництва району та області до них не приїхав. Протестувальники сказали, що якщо гроші не заплатять, то обіцяють протестувати вже в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі в Харкові влаштували бунт і розкрили всю правду роботи на карантині.