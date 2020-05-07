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7 травня • оновлено в 09:36
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На Волині коронавірус спалахнув у психлікарні: захворіли медпрацівники та пацієнти

1.4т
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В Олицькому відділенні Волинської обласної психіатричної лікарні виявлено 15 випадків зараження коронавірусом. Лабораторно діагноз COVID-19 там підтвердили у п'ятьох пацієнтів та десяти медпрацівників.

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Про це заявили в Офісі омбудсмена на сторінці у Facebook. Зазначається, що всі контактні особи інфікованих зараз перебувають в ізоляції, а тестування інших працівників і пацієнтів лікарні планують продовжити 7 травня.

За словами медичної директорки з лікування Олицького відділення Анни Бевко, чотирьох пацієнтів, у яких була підвищена температура, напередодні перевели до інфекційної лікарні.

В Олицькому відділенні Волинської обласної психіатричної лікарні спалах COVID-19

В Олицькому відділенні Волинської обласної психіатричної лікарні спалах COVID-19

У медустанові запевняють, що під час карантину нових пацієнтів не брали і нікого не виписували. Зараз же в лікарні провели дезінфекцію в усіх приміщеннях, у кожному відділенні здійснюється температурний скринінг.

Також підкреслюється, що весь медперсонал там забезпечений масками, захисними костюмами і щитками. Крім цього, було передано 50 костюмів з Волинської обласної психіатричної лікарні Луцька.

Водночас керівниця психіатричної лікарні Людмила Юрка підкреслила, що медзаклад все ще потребує захисного одягу, адже до 1 квітня він не був ними забезпечений узагалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові дві лікарні №25 і 27 припинили прийом хворих через масове зараження медиків коронавірусом.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Луцьк
Теги
вірус медики
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