8 червня у Турійському районі на Волині сильний град завбільшки з горіх знищив розсаду і овочі у місцевих жителів.

Люди діляться фотографіями наслідків негоди в соцмережах. Про це повідомляє ТСН (щоб подивитися відео, поскролльте новина вниз).

На Волині град розміром з горіх знищив урожай: вражаючі кадри Facebook

Люди пишуть, що стихія знищила весь їх урожай.

"Град... Нічого цілого не залишилося..." – написала директор ЗОШ I-III ступеня села Овлочин Тетяна Терещук на своїй сторінці в Facebook.

Крижинки товстим шаром засипали огроди Facebook

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в місті Кам'янське Дніпропетровської області пройшла сильна злива з градом.

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