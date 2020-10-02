На Волині депутат помер від коронавірусу

Карина Бондаренко Суспільство 12:11, 2.10.2020 Оновлено: 12:32, 2.10.2020

У Волинській області 1 жовтня від коронавірусної інфекції помер депутат Рожищенської міської ради Антон Богдан.

Померлому було 62 роки, повідомили в пресслужбі міськради.

Він закінчив Львівський політехнічний інститут. З 2006 року займався приватним підприємництвом.

Богдан обіймав пост голови постійної комісії міської ради з питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності та правопорядку, земельної реформи, екології та раціонального використання природних ресурсів.

"Рожищенська міська рада глибоко сумує з приводу смерті депутата і висловлює співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять залишиться в серцях тих, хто його знав. Ми сумуємо разом з вами", – йдеться в повідомленні.

Антон Богдан.
rozhrada.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Тернопільській області 30 вересня від ускладнень коронавірусної хвороби помер лікар-терапевт Іван Венжинович у віці 51 року. Він працював в інфекційному відділенні місцевої лікарні і з перших днів пандемії боровся з COVID-19 на передовій.

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