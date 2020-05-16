На Волині COVID-19 підхопили співробітники лабораторії МОЗ

У Волинській області коронавірусом COVID-19 захворіли четверо співробітників відділення лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я.

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Завідувачка Любомльського міжрайонного відділення Леся Ткачук уточнила "Українській правді", що двоє співробітників госпіталізовані, хвороба протікає в легкій формі. Ще двоє перебувають на самоізоляції.

Вона зазначила, що у першого пацієнта з самого початку не було симптомів хвороби, тому жінка продовжувала ходити на роботу.

"Перша особа захворіла в побуті. Перебіг хвороби був безсимптомним, співробітниця ходила на роботу. Потім з'явилася хрипота і температура 37,2. Тест ПЦР показав позитивний результат. Оскільки у працівників близький контакт, то захворювання поширилося протягом тижня", – розповіла Ткачук.

Колегам, які контактували з хворими, зроблені ПЛР-тести, у 11 – негативний результат, ще один тест в роботі.

За її словами, всі співробітники забезпечені засобами індивідуального захисту: масками, халатами, захисними костюмами, рукавичками і дезінфекторами.

Ткачук також зазначила, що в Любомльському міжрайонному відділенні не проводять тестувань і досліджень на коронавірус. Співробітники відправляють тести до Волинської обласної лабораторний центр в Луцьку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Волинській області на ранок 16 травня зафіксовано 599 випадків захворювання на коронавірус, одужали 149. Всього в Україні COVID-19 заразилися 17 858 осіб.

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