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17 травня • оновлено в 02:39
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На Волині COVID-19 підхопили співробітники лабораторії МОЗ

5.7т
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У Волинській області коронавірусом COVID-19 захворіли четверо співробітників відділення лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я.

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Завідувачка Любомльського міжрайонного відділення Леся Ткачук уточнила "Українській правді", що двоє співробітників госпіталізовані, хвороба протікає в легкій формі. Ще двоє перебувають на самоізоляції.

На Волині COVID-19 підхопили співробітники лабораторії МОЗ

Вона зазначила, що у першого пацієнта з самого початку не було симптомів хвороби, тому жінка продовжувала ходити на роботу.

"Перша особа захворіла в побуті. Перебіг хвороби був безсимптомним, співробітниця ходила на роботу. Потім з'явилася хрипота і температура 37,2. Тест ПЦР показав позитивний результат. Оскільки у працівників близький контакт, то захворювання поширилося протягом тижня", – розповіла Ткачук.

Колегам, які контактували з хворими, зроблені ПЛР-тести, у 11 – негативний результат, ще один тест в роботі.

За її словами, всі співробітники забезпечені засобами індивідуального захисту: масками, халатами, захисними костюмами, рукавичками і дезінфекторами.

Ткачук також зазначила, що в Любомльському міжрайонному відділенні не проводять тестувань і досліджень на коронавірус. Співробітники відправляють тести до Волинської обласної лабораторний центр в Луцьку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Волинській області на ранок 16 травня зафіксовано 599 випадків захворювання на коронавірус, одужали 149. Всього в Україні COVID-19 заразилися 17 858 осіб.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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