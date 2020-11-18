На Волині чоловіку "приписали" COVID-19 і поховали в мішку
Дружина померлого каже, що в довідці про смерть чоловіка немає даних про коронавірус у нього
Рідним не дозволили віддати шану покійному й гідно попрощатися з ним
За те, що привезли небіжчика з таким "діагнозом", волинянка віддала 3,5 тисячі гривень
У Волинській області сім'я померлого жителя села Гірка Полонка заявила, що не змогла належним чином попрощатися і поховати його. За їхніми словами, причиною смерті чоловіка був інсульт, однак медики нібито приписали йому COVID-19.
Відтак волинянина поховали без відспівування й у мішку, а спецкостюми працівників вкинули просто до ями з небіжчиком. Про це інформує "ТРК Аверс" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Зазначається, що інсульт у 63-річного жителя села трапився 3 листопада, тоді ж його відвезли до Луцької районної лікарні, а вже через два дні констатували смерть. Дружина покійного запевняє, що чоловіку навіть не проводили ПЛР-тесту й у лікарняних виписках про коронавірус у нього не йдеться.
Попри трагічну звістку, родичі одразу почали підготовку до похорону. Вони мали надію віддати шану покійному і гідно провести його в останню путь. Але після того, як їм оголосили діагноз COVID-19, обряд поховання "скоротився".
Так, із Луцької райлікарні чоловіка доправили в морг при міській клінічній лікарні. Домовину закопували працівники у спецкостюмах, які пізніше, "немов у смітник, вкинули до ями". Крім цього, до труни не допустили ні родичів, ні священника. Також не дозволили провести обряд поховання. Ба більше, за те, що привезли небіжчика з діагнозом "COVID-19", дружина віддала 3,5 тисячі гривень.
Зі свого боку медики переконують, що чоловіка з непідтвердженим діагнозом, але з підозрою на коронавірус поховали за протоколом.
"Кількість інсультів різко зросла. COVID-19 якраз дає багато ускладнень на загортальну властивість крові. І ми не знаємо, що перше йде: коронавірус чи інсульт, який розвивається, як ускладнення від нього", – пояснив директор Луцької центральної районної лікарні Сергій Коновал.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в одній із українських районних лікарень чоловік помер, віддавши свій кисень хворому на COVID-19 сину. Такий діагноз був у них обох, і кисень кожному давали лише по 15 хвилин на день.
Трагічний випадок обурив українців. Вони розкритикували владу за бездіяльність у боротьбі з COVID-19, вказавши, що та витратила "коронавірусні" гроші на дороги, тоді як в медустановах країни немає кисню для порятунку хворих.