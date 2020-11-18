На Волині чоловіку "приписали" COVID-19 і поховали в мішку

У Волинській області сім'я померлого жителя села Гірка Полонка заявила, що не змогла належним чином попрощатися і поховати його. За їхніми словами, причиною смерті чоловіка був інсульт, однак медики нібито приписали йому COVID-19.

Відтак волинянина поховали без відспівування й у мішку, а спецкостюми працівників вкинули просто до ями з небіжчиком. Про це інформує "ТРК Аверс" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що інсульт у 63-річного жителя села трапився 3 листопада, тоді ж його відвезли до Луцької районної лікарні, а вже через два дні констатували смерть. Дружина покійного запевняє, що чоловіку навіть не проводили ПЛР-тесту й у лікарняних виписках про коронавірус у нього не йдеться.

Попри трагічну звістку, родичі одразу почали підготовку до похорону. Вони мали надію віддати шану покійному і гідно провести його в останню путь. Але після того, як їм оголосили діагноз COVID-19, обряд поховання "скоротився".

Так, із Луцької райлікарні чоловіка доправили в морг при міській клінічній лікарні. Домовину закопували працівники у спецкостюмах, які пізніше, "немов у смітник, вкинули до ями". Крім цього, до труни не допустили ні родичів, ні священника. Також не дозволили провести обряд поховання. Ба більше, за те, що привезли небіжчика з діагнозом "COVID-19", дружина віддала 3,5 тисячі гривень.

Зі свого боку медики переконують, що чоловіка з непідтвердженим діагнозом, але з підозрою на коронавірус поховали за протоколом.

"Кількість інсультів різко зросла. COVID-19 якраз дає багато ускладнень на загортальну властивість крові. І ми не знаємо, що перше йде: коронавірус чи інсульт, який розвивається, як ускладнення від нього", – пояснив директор Луцької центральної районної лікарні Сергій Коновал.

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