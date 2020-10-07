На Волині чоловіка затримали за розбещення 14-річного хлопця

У Нововолинську затримали 38-річного чоловіка, який вчинив розпусні дії щодо 14-річного підлітка.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції України у Волинській області. Зазначається, що інцидент трапився у вівторок, 6 жовтня.

"На місці правоохоронці провели оперативні заходи та протягом декількох годин встановили причетність до скоєння злочину раніше судимого 38-річного уродженця Любомля", – сказано в повідомленні.

Зловмисника затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення правопорушнику підозри у скоєному та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове слідство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підозрюваним у зґвалтуванні й розбещенні одинадцяти дівчаток у Львові виявився "християнський проповідник" і глава благодійної організації. Він організував табір, де протягом багатьох років задовольняв свої злочинні бажання, а батьки повністю довіряли "святій людині".