Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

На Волині блискавка вбила коня і викинула з воза дитину

2.4т Читати матеріал російською

На Волині в селі Рудка блискавка вбила коня і відправила до реанімації чоловіка, який їхав у підводі зі своїм сином.

Про це повідомляє ТСН. 45-річний чоловік отримав сильний удар струмом, а 14-річного хлопця викинуло з воза – він не постраждав.

Новини
На Івано-Франківщині блискавка на місці вбила трьох: нові деталі

Гроза почалася, коли сім'я поверталася з поля. За словами постраждалого, в їхню сторону вдарили одразу три блискавки, остання потрапила саме у віз.

Після цього чоловік втратив свідомість. Його у важкому стані доставили в лікарню. За словами медиків, він дивом уцілів, враховуючи потужність розряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блискавка розбила будівлю РДА на Кіровоградщині. В результаті інциденту виникла пожежа.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
4
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
птич... эээ, лошадку жалко!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Всё это конечно печально. Но радует то, что нерабы пересели таки на гужевой транспорт. Цеевропа)))))))))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel