На Волині блискавка вбила коня і викинула з воза дитину

На Волині в селі Рудка блискавка вбила коня і відправила до реанімації чоловіка, який їхав у підводі зі своїм сином.

Про це повідомляє ТСН. 45-річний чоловік отримав сильний удар струмом, а 14-річного хлопця викинуло з воза – він не постраждав.

Гроза почалася, коли сім'я поверталася з поля. За словами постраждалого, в їхню сторону вдарили одразу три блискавки, остання потрапила саме у віз.

Після цього чоловік втратив свідомість. Його у важкому стані доставили в лікарню. За словами медиків, він дивом уцілів, враховуючи потужність розряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блискавка розбила будівлю РДА на Кіровоградщині. В результаті інциденту виникла пожежа.

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