На Волинь напав небезпечний шкідник: в чотирьох селах ввели карантин

На Волині ввели карнатін через нашестя шкідника сільгоспкультур. ГУ Держпотребслужби у Волинській області

У Луцькому районі Волинської області виявили небезпечного карантинного шкідника – американського білого метелика, яка нищить сільгоспкультури. У чотирьох селах з 15 липня ввели карантинний режим.

Про це повідомили в Головному управлінні Госпотребслужби у Волинській області. Карантин поширили на населені пункти Мстишин – 376,82 га, Вербаїв – 227,22 га, Лучиці – 143,79 га, Коршовець – 333,3 га.

Шкідник в Україні пошкоджує понад 250 видів культур, серед яких найулюбленішими є клен, шовковиця, бузина, волоський горіх, вишня, слива, яблуня та інші плодові культури.

"Поширюється шкідник перельотами і за вегетаційний період може долати від 25 до 40 км. Гусениці переносяться повітряними потоками, а здатність їх голодувати протягом 2 тижнів призводить до того, що вони в пошуках їжі можуть переміщатися в різні райони, потрапивши в транспортний засіб, і , виживши, дають початок новим спалахам", – повідомили в Держпотребслужбі.

У разі виявлення американського білого метелика фахівці порадили:

- зібрати і знищити гусениць і кладки яєць;

- обрізати гілки з гніздами гусениць, потім спалити;

- очистити дерева від нашарування кори;

- знищити рослинні залишки;

- перекопати ділянку навколо дерева;

- виловлювати за допомогою феромонних пасток і ловчих поясів;

- обробити інсектицидами та біопрепаратами в період відродження гусениць.

- обробити дерева і кущі проти шкідників по голій кроні (лютий – березень).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, місто Волочиськ Хмельницької області буквально накрили дощі з личинок американського білого метелика - карантинного шкідника. Вони кинулися на все зелене.