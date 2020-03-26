На в'їзді в Закарпаття встановили блокпости: кого будуть пропускати

Опівночі 27 березня в Закарпатській області зупинять рух транспорту на двох перевалах на кордоні з Львівською та Івано-Франківською областями.

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Як повідомив у Facebook в.о. голови Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Гетьманенко, блокпости встановлять на дорогах H-13 (Львів-Самбір-Ужгород) і Р-21 (Долина-Хуст) (щоб подивитися карту, проскрольте новину до кінця).

За його словами, ще на двох перевалах Закарпаття рух транспорту буде дозволено, але у тих, хто в'їжджає на територію області, вимірюватимуть температуру.

Температурний скринінг буде проводитися на дорогах через Яблунецький перевал (Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів) та Абранський перевал (М-06 Київ-Чоп).

У самій області буде зупинено роботу всіх ринків, за винятком великих продуктових оптових ринків, роботу відділень для приготування і прийому їжі, кави, інших напоїв, розміщених на АЗС.

Блокпости на Закарпатті Google Maps

Станом на 25 березня, в самоізоляції перебувають 7233 жителі Закарпатської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мукачеві на коронавірус заразилася 68-річна жінка, чоловік якої 6 березня повернувся з Італії. Це перший випадок інфікування COVID-19 на Закарпатті.

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