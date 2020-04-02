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2 квітня • оновлено в 11:53
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Коронавірус в Криму "засекретили": у Меджлісі забили тривогу через брехню окупантів

1.1т
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Карантин, який введений в анексованому Криму в зв'язку з пандемією коронавірусу COVID -19 з 1 квітня, "дуже схожий на той, що ввела влада Москви".

"Близько 1200 осіб перебувають у стаціонарі з діагнозом пневмонія. Багато жителів Криму побоюються, що ці люди заражені коронавірусом", – розповів в ефірі ObozTV заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.

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За його словами, на в'їзді в Севастополь виставлені блокпости. На них "перевіряють тих, хто їде на автомобілях, навіщо їдуть, куди їдуть, заповнюють якісь там анкети, де повідомляють, з якою метою, де будуть проживати і що робити".

Пересування по місту дозволено тільки в разі "екстреної ситуації", а також в разі, "якщо людина їде до місця роботи, якщо не може зупинити свою трудову діяльність. Дозволяється виїжджати до найближчого магазину, вигулювати домашніх тварин в радіусі 100 метрів від будинку", – пояснив Джелялов.

Закрито всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек. Обмежено рух міжміського та приміського транспорту – рейси здійснюються тільки вранці і ввечері.

За офіційною інформацією, яку озвучив Джелялов, "перший заражений видужав, близько 3,5 тисяч осіб перебувають під наглядом в режимі так званої самоізоляції, серед них близько 100 чоловік в стаціонарі". Щодо порушників режиму самоізоляції застосовуються штрафні санкції.

У той же час Джелялов заявив, що "заходи безпеки влада почала запроваджувати дуже пізно", і заражених людей "може бути набагато більше".

На в'їзді в Севастополь з'явилися блокпости

На в'їзді в Севастополь з'явилися блокпости

Як писав OBOZREVATEL, побудований окупантами Кримський міст, що з'єднує анексований український півострів з територією Росії, перекриють у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Анексія Криму Коронавірус Карантин в Україні Ексклюзив
Місце
Україна
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
медицинский персонал городской больницы № 8г. Мариуполь в полном составе подал заявления об увольнении. Причиной этому послужили необеспеченность средствами индивидуальной защиты, отсутствие тестовых систем для выявления корона в и р у с н о й инфекции, а также нехватка мест в стационарах по причине госпитализации в медучреждение около 200 в о е н н о служащих 10-й и 128-й бригад с подозрениями на заражение корона в и р у с ом», - говорится в официальном сообщении НМ Д Н Р.
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Перемога скоро
Перемога скоро
Прикольно. Я правильно понял, что по мнению аффтара кляти оккупанты кошмарят бедных жителей вукраинского Крыма, но должны были делать это раньше? :)
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
откуда межлись знает количество заболевших в Крыму?
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