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12 травня • оновлено в 18:41
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На Вінничині заявили про другу хвилю COVID-19: десятки нових хворих за добу

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У Вінницькій області виявили ознаки початку другої хвилі захворюваності на коронавірус COVID-19. Усього в регіоні 580 підтверджених випадків, 309 пацієнтів уже одужали.

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський на брифінгу. За його словами, збільшення випадків інфікування почалося протягом першого тижня травня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

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"Протягом першого повного тижня травня ми маємо поступове збільшення виявлених нових випадків. А також за останню добу ми маємо 27 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу", – зазначив він і додав, що на стаціонарному лікуванні наразі перебувають 70 пацієнтів, серед них – 8 дітей.

На Вінничині заявили про другу хвилю COVID-19: десятки нових хворих за добу

Крім того, Скальський додав, що в області зафіксовано шість летальних випадків. Усі пацієнти мали інші супутні захворювання.

"Заповненість ліжок хворими на COVID-19 у дев'яти опорних лікарнях області поступово зростає. Причому, якщо казати про 9 закладів першої хвилі госпітальної бази, тільки хворих на COVID-19 ми вже маємо майже 20% від загальної кількості інфекційних ліжок", – розповів глава ОДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 12 травня зафіксували 2953 підтверджені випадки коронавірусу COVID-19.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Вінниця
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