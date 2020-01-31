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31 січня • оновлено в 15:09
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На Вінниччині 14-річний водій влаштував смертельну ДТП. Фото

1.5т
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У селі Митки на Вінниччині 30 січня водій автомобіля Lada не впорався з керуванням та врізався в дерево. Один із пасажирів легковика загинув на місці.

Як повідомили на сайті пресслужби Головного управління Нацполіції у Вінницькій області, аварія трапилася близько 23.40. Водієві Lada усього 14 років.

Як зазначають правоохоронці, він не впорався з керуванням і виїхав за межі проїзної частини дороги, де зіштовхнувся з деревом.

Смертельна ДТП на Вінниччині

Смертельна ДТП на Вінниччині

vn.npu.gov.ua

Внаслідок аварії від отриманих травм загинув 26-річний пасажир легковика. Водій та ще один 21-річний пасажир доправлені до хірургічного відділення районної лікарні.

Поліцейські встановлюють причини та обставини автопригоди.

Смертельна ДТП на Вінниччині

Смертельна ДТП на Вінниччині

vn.npu.gov.ua

Смертельна ДТП на Вінниччині

Смертельна ДТП на Вінниччині

vn.npu.gov.ua

"Слідством розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання до 8 років позбавлення волі", – додали у поліції.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою неподалік від місця масштабної ДТП з рейсовим автобусом "Автолюкс" 27 січня трапилася ще одна смертельна аварія.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Вінниця
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