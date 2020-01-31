На Вінниччині 14-річний водій влаштував смертельну ДТП. Фото

У селі Митки на Вінниччині 30 січня водій автомобіля Lada не впорався з керуванням та врізався в дерево. Один із пасажирів легковика загинув на місці.

Як повідомили на сайті пресслужби Головного управління Нацполіції у Вінницькій області, аварія трапилася близько 23.40. Водієві Lada усього 14 років.

Як зазначають правоохоронці, він не впорався з керуванням і виїхав за межі проїзної частини дороги, де зіштовхнувся з деревом.

Смертельна ДТП на Вінниччині vn.npu.gov.ua

Внаслідок аварії від отриманих травм загинув 26-річний пасажир легковика. Водій та ще один 21-річний пасажир доправлені до хірургічного відділення районної лікарні.

Поліцейські встановлюють причини та обставини автопригоди.

Смертельна ДТП на Вінниччині vn.npu.gov.ua

Смертельна ДТП на Вінниччині vn.npu.gov.ua

"Слідством розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання до 8 років позбавлення волі", – додали у поліції.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою неподалік від місця масштабної ДТП з рейсовим автобусом "Автолюкс" 27 січня трапилася ще одна смертельна аварія.

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