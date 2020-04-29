У Вінницькій області 53-річний чоловік, який заразився СOVID-19, повернувся з-за закордону, але не повідомив про це лікарів і місцеву владу. При цьому продовжував перебувати вдома та контактувати з іншими людьми.

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Про цю кричущу ситуацію "33 каналу" розповіла секретарка сільради Чечелівка Людмила Залевська.

"Чоловік більше місяця назад приїжджає з рейсу з-за кордону. Тихенько їде в наше село (типу на карантин), але про це не повідомляє ні органи влади, ні фельдшера, просто по-тихому собі працює в домогосподарстві та спілкується відкрито з місцевими жителями , з сусідами. І тут (не через два тижні, а набагато пізніше) у даної особи проявляються ознаки коронавірусної інфекції", – повідомила вона.

Епідемія COVID-19

Залевська зазначила, що при цьому члени сім'ї хворого продовжують працювати без будь-яких обмежень, не ізольовані і відкрито пересуваються по місту.

"Житло на селі не дезінфіковано, ймовірно, коло спілкування не визначено та ніхто не опитаний. Це називається по протоколу або поза протоколом? Такий підхід мінімізує ризики захворювання, або навпаки? А все тому, я думаю, що все чомусь бояться зізнатися хто хворий, щоб не отримати камінь в голову або коктейль Молотова в будинок. Так і протягнемо карантин ще пару років", – додала секретарка сільради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 29 квітня у Вінницькій області зафіксовано 412 випадків зараження COVID-19.

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