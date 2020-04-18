На Вінниччині у дитини трапилася клінічна смерть через коронавірус

Суспільство 09:24, 18.04.2020

У Вінницькій області зафіксовано найважчий випадок інфікування коронавірусом COVID-19 серед дітей в Україні.

Як повідомляє "ТСН", дворічний хлопчик з Могилів-Подільського пережив клінічну смерть і тиждень був в реанімації на апараті штучної вентиляції легенів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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У лікарню в райцентрі хлопчик потрапив у вкрай важкому стані.

"Дитина протягом 20 хвилин була без свідомості. У неї була клінічна смерть. Проводилися реанімаційні заходи. Була штучна вентиляція легенів, було продовжено лікування. На десяту добу ми побачили поліпшення", – розповів анестезіолог Олег Хухла.

Зараз хлопчик знаходиться в обласній лікарні Вінниці. Лікарі кажуть, що він одужує.

Як писав OBOZREVATEL, діти, заражені коронавірусом, в основному переносять його набагато легше, ніж дорослі. У більшості з них спостерігаються легкі симптоми, характерні для звичайного ГРЗ.

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