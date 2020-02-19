Вже копали могилу: на Вінниччині старенька "воскресла" після констатації смерті

У селі Стрижавка Вінницької області 83-річна жінка, яку на словах уже поховали, дивовижним чином повернулася до життя після коми і довідки лікарів про смерть.

Історію "воскресіння" зі слів лікарів описав місцевий "33 канал" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Вранці 17 лютого я прийняв зміну у колеги Віктора Малярчука. І він мені розповів, як у неділю о 21.08 зі Стрижавки "швидка" доправила у стані кома-3 цю літню жінку майже без ознак життя", – розповів завідувач реанімацією районної лікарні Володимир Чеботарьов .

На Вінниччині старенька "воскресла" після констатації смерті 33 канал

За його словами, "швидка" була не одна – о 6-й ранку в неділю, 16 лютого, рідні Ксенії Прокопівни Дідух викликали медиків, проте ті заявили, що бабуся вже перебуває на стадії агонізування, помирає і везти її в лікарню немає жодного сенсу.

Нова бригада лікарів, яку викликали після помічених ознак життя, взагалі зафіксувала зупинку серця. Викликали поліцію, яка констатувала разом із медиками біологічну смерть, виписала відповідну довідку. Після цього всі поїхали, а рідні почали готуватися до похорону і навіть замовили могилку.

"Уже близько 8-ї вечора Ксенія Прокопівна знову почала подавати ознаки життя. І знову, вже втретє за один день, до неї приїхала карета швидкої! Вже відомо, що бабусі на місці вводили фармакологічні препарати та близько 9-ї вечора вирішили негайно везти її в нашу реанімацію ЦРЛ Вінницького району. Пацієнтка зараз перебуває в задовільному стані! Ми свою роботу зробили", – поділився Чеботарьов.

На Вінниччині старенька "воскресла" після констатації смерті 33 канал

Подробицями поділилася і дочка Дідух Тетяна. "Мама лежала нерухомо, і з неї виходив останній дух. Так тривало з 7.30 ранку до першої години дня. Ми пробуємо її лоб – гарячий, під пахвами – тепло, вона жива! А нам кажуть – чекайте смерті. А вона все видихає і видихає! Я вважаю, що лікарі зробили диво! Бо ми вже з мамою прощалися і всі над нею молилися. Довідку про смерть довелося скасувати і порвати. І риють яму! І батюшку замовили, щоб співав. І сміх, і гріх! Уже три села в районі про цей "фокус" гудуть!" – повідомила жінка.

Сама ж бабуся розповіла, що бачила "царство небесне": "Батька свого кликала! Хотіла спитати, чи легко йому там? Думала – зустрінемося, я вже відчувала його. Але очі розплющила – а вони стоять наді мною, ці люди в білому! Думала – янголи! А це лікарі. Я сама все життя санітаркою працювала, людей рятувала. І, видно, Бог мене милував".

На Вінниччині старенька "воскресла" після констатації смерті 33 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Тернопільській області дивом вижила 16-річна дівчина, якій однолітки перерізали горло.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал