На Вінниччині раптово помер головний районний санлікар

Мирослав Семенюк Суспільство 12:34, 19.10.2020 Оновлено: 12:47, 19.10.2020

16 жовтня на 68 році життя помер головний санітарний лікар Тульчинського району Вінницької області Микола Кіріченко.

Як повідомила в Facebook народна депутатка Лариса Білозір, покійний був дуже скромним, професійним і людяним.

"Скільки працював, завжди дбав за людей. Надзвичайно позитивна людина… Йдуть найкращі..." – написала вона.

Водночас Білозір не вказала, чи був коронавірус причиною смерті лікаря.

Микола Кіріченко з Ларисою Білозір
Facebook Білозір
Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в Івано-Франківську від коронавірусу помер колишній очільник обласного комітету профспілки медичних працівників та головний лікар обласної клінічної інфекційної лікарні у 1986-1992 роках Григорій Василашко.

  • Раніше в Почаєві на Тернопільщині від пневмонії помер лікар Іван Венжинович. Саме його портрет з'явився на білборді з написом "Дякую за життя!" Колеги медика розповіли, що він просто згорів, хоча тест коронавірусу не підтвердив.

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