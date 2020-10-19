На Вінниччині раптово помер головний районний санлікар

Раніше в Почаєві на Тернопільщині від пневмонії помер лікар Іван Венжинович. Саме його портрет з'явився на білборді з написом "Дякую за життя!" Колеги медика розповіли, що він просто згорів, хоча тест коронавірусу не підтвердив.