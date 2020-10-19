На Вінниччині раптово помер головний районний санлікар

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
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Помер головний санітарний лікар Тульчинського району

16 жовтня на 68 році життя помер головний санітарний лікар Тульчинського району Вінницької області Микола Кіріченко.

Як повідомила в Facebook народна депутатка Лариса Білозір, покійний був дуже скромним, професійним і людяним.

"Скільки працював, завжди дбав за людей. Надзвичайно позитивна людина… Йдуть найкращі..." – написала вона.

Водночас Білозір не вказала, чи був коронавірус причиною смерті лікаря.

Микола Кіріченко з Ларисою Білозір
Скрин Facebook

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