На Вінниччині п'яна жінка збила матір з малолітніми дітьми, знесла навіть паркан. Фото

У місті Козятин Вінницької області водійка Opel Vectra у стані алкогольного сп'яніння наїхала на велосипедистку та двох її малолітніх дітей.

Інцидент трапився 15 квітня близько 19:00, повідомили у пресслужбі Головного управлінні Національної поліції Вінницької області. За фактом аварії розпочато кримінальне провадження.

"Водійка автомобіля Opel Vectra, 21-річна місцева жителька, рухаючись по вулиці Матросова, не впоралась з керуванням, виїхала на зустрічну смугу руху та допустила наїзд на 33-річну жінку, яка вела в руках велосипед. На велосипеді знаходились двоє малолітніх дітей 5-ти років і 7-ми років", – сказано у повідомленні.

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Внаслідок наїзду велосипедистка та її діти отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізовали до місцевої лікарні.

"Наразі поліцією з’ясовуються усі обставини і причини автопригоди. У крові жінки, яка перебувала за кермом іномарки, виявлено алкоголь. Транспортний засіб поміщений на арештмайданчик", – додали у Нацполіції.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк. Проводиться розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 13 травня відбулися дві ДТП з постраждалими: велосипедисткою і чоловіком, який перетинав дорогу на пішохідному переході.