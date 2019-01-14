На Вінниччині МП зірвала збори за перехід до ПЦУ: що трапилося

Священики Московського патріархату перешкодили жителям села Лукашівка Вінницької області провести збори громади.

На віче люди мали вирішити, до якої з парафій приєднається їхня церква, передає ТСН.

Однак прихильники російської церкви привезли "заїжджих" прихожан, які сваркою зірвали голосування.

Напередодні жителі села висловили недовіру місцевому батюшці Федору за його небажання приєднуватися до помісної церкви і заблокували двері храму.

У будинку культури були присутні прихильники двох церков. Деякі не приховували, що приїхали з інших сіл. "Я ходжу 12 років до церкви і хочу ходити до неї, хоч у мене в Петрику є розкольницька церква, я туди не ходжу", — розповіла прихожанка Надія Малиновська.

Настоятель церкви від Московського патріархату виступив проти лічильної комісії і запропонував голосувати руками.

"Ви бачили, скільки людей підняли руку, щоб наша церква під головуванням Онуфрія існувала в нашому селі?" — запитав батько Федір після голосування.

На цьому збори закрили. Настоятель оголосив, що громада залишається в Московському патріархаті.

"Тут більшість людей були, які не проживають в Лукашівці, які приїхали, ми вперше їх бачимо. Збори я вважаю нелегітимними", — зазначила місцева жителька Сніжана Медова.

В результаті жителі Лукашівки, які залишилися після зборів, вже під протокол проголосували за приєднання до української помісної церкви.

"До цього зборів не було, створили балаган, щоб зірвати збори. Всі рішення передадуться до обласної адміністрації до відділу у справах релігій", — розповів секретар Вінницької єпархії Православної церкви України Владислав Демченко.

Обидві сторони вже заявили, що просто так церкву і майно в ній віддавати не збираються, тому відразу у двох парафіях почали готуватися до судових процесів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у селах Красноволя Маневицького району Волинської області та Ворсовка Малинського району Житомирської області парафіяни заблокували вхід до храмів священикам УПЦ МП.

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