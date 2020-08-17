На Вінниччині мати тримала на ланцюгу 14-річну дочку: намагалася "перевиховати". Фото

У селищі Чечельник Вінницької області мати посадила 14-річну дочку на ланцюг.

Як ідеться на офіційному сайті Національної поліції, 15 серпня на лінію 102 зателефонувала дівчина та розповіла, що мати вчиняє щодо неї насильство.

Поліція з’ясувала, що 30-річна жінка після конфлікту з донькою за допомогою ланцюга, ошийника та навісного замка прив’язала її в будинку. У такому стані дівчина провела дві години. Після того як жінка відв’язала доньку, остання звернулася в поліцію по допомогу.

Як пояснила поліцейським жінка, у такий спосіб вона намагалася "перевиховати" доньку, яка нібито постійно втікає з дому та відмовляється допомагати по господарству.

Дії жінки кваліфікуються слідством за ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування. Працівники ювенальної превенції та соціальні служби вивчатимуть ситуацію в родині.

Мати посадила дочку на ланцюг npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині іноземець побив і прив'язав на ланцюг дитину: мати "нічого не бачила".