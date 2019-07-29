На Вінниччині корпорація Roshen збудувала будинок для військових

У військовій частині в місті Калинівка, що на Вінниччині, відкрили будинок для військовослужбовців за контрактом. Його збудувала корпорація Roshen, інвестувавши майже 40 мільйонів гривень. Там житимуть військові, які забезпечують боєготовність 48-го арсеналу.

Це двоповерховий будинок на 16 квартир, загальною площею 1200 метрів квадратних. Від початку планування будівництва і до його здачі минуло 5 місяців. Незважаючи на це – усі помешкання здаються "під ключ".

Усі квартири мебльовані шафами та шафами-купе в кожній кімнаті та прихожій, кухонними гарнітурами з вбудованою технікою Gorenje, до складу якої входять електрична варочна поверхня, духовка, посудомийна машина та витяжка.

Будинок Ярослав Зорін/АрміяInform

Також кожна квартира укомплектована холодильником. Санвузли обладнані всією сантехнікою, бойлерами на 80-100 л., пральними машинами і дзеркалами.

При будівництві багато уваги приділили енергозбереженню: стіни складені з газоблоку, товщиною 400 мм, утеплені мінеральною ватою; горищне перекриття – пінопластом, який захищений цементно-піщаною армованою стяжкою; підвальне перекриття також утеплили. Встановлено вікна з двокамерними енергозберігаючими склопакетами; перекриття в будинку – пустотні залізобетонні з вирівнюючою стяжкою.

"Такого житла нам не вистачало під час надзвичайної ситуації у 2017 році. Якби військовослужбовці жили на території військової частини, їхнє реагування на ту ситуацію було б оперативнішим, а збитки меншими. Соціальний проєкт, який реалізувала корпорація Roshen, – свідчення небайдужого ставлення до проблем військовослужбовців, Збройних Сил України", – відзначив командир військової частини полковник Микола Батюк.

За словами директора з розвитку соціальних проєктів кондитерської корпорації Roshen Ірини Пономаренко, коли в Україну прийшла війна, вся країна зрозуміла, наскільки важлива армія для держави. Вона додала, що з відомих причин держава на той час не змогла в повній мірі надати своїм захисникам належне забезпечення.

"Саме тому наша компанія з самого початку війни на сході України разом з усією країною долучилась до забезпечення і підтримки української армії. Це будинок, де військові мають відчувати тепло після важкої і відповідальної роботи. Люди, які визначили для себе пріоритетом захист своєї країни та служіння українському народові, мають жити у належних умовах", – зауважила Пономаренко

Загальний бюджет будівництва та облаштування житлового будинку для військовослужбовців в Калинівці становить 37 211 998 грн.

Це вже другий будинок для військовослужбовців, збудований корпорацією Roshen, в рамках благодійного проекту. Аналогічний житловий будинок вона збудувала під Броварами, на Київщині, і передала військовим Збройних сил України у 2014 році.

Будинок Ярослав Зорін/АрміяInform

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