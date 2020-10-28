На Вінниччині коронавірус забрав життя ще двох лікарів

У Вінницькій області від ускладнень COVID-19 за добу померли двоє медиків – заступник директора з поліклінічного розділу роботи та ЕТН обласної клінічної лікарні ім. М. Пирогова Віктор Колодько і головний лікар Тульчинської центральної райлікарні Віталій Лисиця.

Обом чоловікам не виповнилося і 60 років. Трагічними звістками поділилися у соцмережі вінницька активістка Таїсія Гайда, а також народна депутатка Лариса Білозір.

"Завідувач поліклініки Вінницької "Пирогівки" Віктор Колодько помер. Перед цим від коронавірусу померли його мама і брат", – написала у Facebook Гайда.

Віктор Колодько помер від COVID-19 vokl.org

Медика не стало 27 жовтня. За даними сайту "33 канал", у 58-річного Колодька була важка пневмонія.

"Він завідував поліклінікою, був професіоналом своєї справи та добрим лікарем-неврологом. Із здоров’ям проблем не мав. З дружиною розлучився, донька навчається на третьому курсі Вінницького медичного університету", – розповів головний лікар медзакладу Олександр Жупанов.

Зазначимо, що декілька років тому Віктор Колодько здобув нагороду чемпіона світу з футболу серед команд лікарів. Поховали медика в середа, 28 жовтня, у рідному селі Капустяни.

І цього ж дня стало відомо про смерть його колеги за професією – на 52-му році життя зупинилося серце головного лікаря Тульчинської ЦРЛ Віталія Лисиці. Причиною теж стали ускладнення, викликані коронавірусною хворобою.

Головний лікар Тульчинської ЦРЛ Віталій Лисиця помер від COVID-19 Facebook Лариси Білозір

За словами Білозір, 16 жовтня медика госпіталізували до ЦРЛ із діагнозом COVID-19, а вже 22 жовтня через погіршення стану здоров'я його перевели до лікарні у Вінниці.

"Віталій Петрович зробив величезний внесок у розвиток медицини Тульчинщини, був професіоналом своєї справи і хорошим лікарем. Глибокий сум та щирі співчуття родині та його колегам. Це непоправна втрата для медичної спільноти всієї області. На жаль. Вічна пам’ять..." – підкреслила вона у Facebook.

Повідомлення про смерть Віктора Колодька Facebook Таїсії Гайди

Повідомлення про смерть Віталія Лисиці Facebook Лариси Білозір

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 жовтня на 68 році життя раптово помер головний санітарний лікар Тульчинського району Вінницької області Микола Кіріченко.