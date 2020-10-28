На Вінниччині коронавірус забрав життя ще двох лікарів

У Вінницькій області від ускладнень COVID-19 за добу померли двоє медиків – заступник директора з поліклінічного розділу роботи та ЕТН обласної клінічної лікарні ім. М. Пирогова Віктор Колодько і головний лікар Тульчинської центральної райлікарні Віталій Лисиця.

Обом чоловікам не виповнилося і 60 років. Трагічними звістками поділилися у соцмережі вінницька активістка Таїсія Гайда, а також народна депутатка Лариса Білозір.

"Завідувач поліклініки Вінницької "Пирогівки" Віктор Колодько помер. Перед цим від коронавірусу померли його мама і брат", – написала у Facebook Гайда.

Медика не стало 27 жовтня. За даними сайту "33 канал", у 58-річного Колодька була важка пневмонія.

"Він завідував поліклінікою, був професіоналом своєї справи та добрим лікарем-неврологом. Із здоров’ям проблем не мав. З дружиною розлучився, донька навчається на третьому курсі Вінницького медичного університету", – розповів головний лікар медзакладу Олександр Жупанов.

Зазначимо, що декілька років тому Віктор Колодько здобув нагороду чемпіона світу з футболу серед команд лікарів. Поховали медика в середа, 28 жовтня, у рідному селі Капустяни.

І цього ж дня стало відомо про смерть його колеги за професією – на 52-му році життя зупинилося серце головного лікаря Тульчинської ЦРЛ Віталія Лисиці. Причиною теж стали ускладнення, викликані коронавірусною хворобою.

За словами Білозір, 16 жовтня медика госпіталізували до ЦРЛ із діагнозом COVID-19, а вже 22 жовтня через погіршення стану здоров'я його перевели до лікарні у Вінниці.

"Віталій Петрович зробив величезний внесок у розвиток медицини Тульчинщини, був професіоналом своєї справи і хорошим лікарем. Глибокий сум та щирі співчуття родині та його колегам. Це непоправна втрата для медичної спільноти всієї області. На жаль. Вічна пам’ять..." – підкреслила вона у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 жовтня на 68 році життя раптово помер головний санітарний лікар Тульчинського району Вінницької області Микола Кіріченко.