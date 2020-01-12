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12 січня • оновлено в 08:14
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"На війну йдуть тільки ідіоти": в Херсоні кондуктор влаштувала "хвилинку ненависті" прямо в тролейбусі

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У Херсоні кондуктор тролейбуса №3 влаштувала прямо під час руху транспорту перепалку з пасажирами на патріотичні теми.

Про неприємний інцидент на своїй сторінці в Facebook розповіла громадська активістка Римма Бараненко. За її словами, у якийсь момент почали звучати вислови сепаратистського характеру і почулася фраза: "На війну йдуть тільки ідіоти!".

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У Херсоні кондуктор влаштувала "хвилинку ненависті"

У Херсоні кондуктор влаштувала "хвилинку ненависті"

"Таймс Миколаїв"

"Цього я вже витримати не могла і голосно запитала: "А що це ви говорите? Люди пішли на фронт – захищати таких, як ви. І вмирали за вас, і як ви можете так говорити про державу, в якій живете?" – звернулася жінка до кондуктора.

У відповідь на це почулося: "А де ця держава?".

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"У мене дар мови відняло... Порадила кондукторці поїхати в іншу країну, якщо ця її не влаштовує, але не поливати брудом на державній роботі державу, на яку працюєш!" – написала Бараненко.

Після цього в салоні тролейбуса сталася гучна сварка. Активістка в результаті звернулася до керівництва депо із закликом провести профілактичну роботу зі співробітниками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Дніпром водій маршрутки "Новомосковськ – Черкаське" у грубій формі відмовив у пільговому проїзді учаснику бойових дій, який пред'явив посвідчення.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Україна Херсон
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Сам с Херсона.... Таких кретинок вроде этой кондукторши не много.... Это животное работает за копейки, все что сумело, так это достичь карьеры кондуктора, оно озлобленное на всех, все вокруг плохие одна она хорошая, и все неудачии ее - это заслуга кого угодно но не ее! Никого не напоминает?! Правильно скаленвставательный скот, у которого все вокруг плохие (пиhдосы, хо-х-лы,чу р ки, гейропейцы и т.д.) одни они хорошие.... Вот и явный пример представительницей ватного мира....
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Pruglo Sergey, Именно из-за такого мировоззрения у вас 5 лет и идет г.р.а.ж.д.а.н.с.к.а.я в.о.й.н.а.
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злой укр
злой укр
Pruglo Sergey, правильно пиши от куда ты-был Днепропетровск,стал Днепр.был Херсон-стал....вот обитатели Хера(не путать с Херсоном) и пишут подобные байки.скоро таких,как вы не на троллейбусах будут возить,а в автозаках.и вместо кондуктора будет конвоир.жди,не долго осталось.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Даже до кондукторов на о.к.р.а.и.н.е. доходит потихонечку...
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
очередное свидетельствого того, какая демократия царит в хухлостане) А вообще, писать доносы - суть украинства)
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