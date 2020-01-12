"На війну йдуть тільки ідіоти": в Херсоні кондуктор влаштувала "хвилинку ненависті" прямо в тролейбусі

У Херсоні кондуктор тролейбуса №3 влаштувала прямо під час руху транспорту перепалку з пасажирами на патріотичні теми.

Про неприємний інцидент на своїй сторінці в Facebook розповіла громадська активістка Римма Бараненко. За її словами, у якийсь момент почали звучати вислови сепаратистського характеру і почулася фраза: "На війну йдуть тільки ідіоти!".

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"Цього я вже витримати не могла і голосно запитала: "А що це ви говорите? Люди пішли на фронт – захищати таких, як ви. І вмирали за вас, і як ви можете так говорити про державу, в якій живете?" – звернулася жінка до кондуктора.

У відповідь на це почулося: "А де ця держава?".

"У мене дар мови відняло... Порадила кондукторці поїхати в іншу країну, якщо ця її не влаштовує, але не поливати брудом на державній роботі державу, на яку працюєш!" – написала Бараненко.

Після цього в салоні тролейбуса сталася гучна сварка. Активістка в результаті звернулася до керівництва депо із закликом провести профілактичну роботу зі співробітниками.

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