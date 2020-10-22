На виготовлення української вакцини піде 9-12 місяців, – Голубовська
На створення української вакцини необхідно від 9 до 12 місяців.
Про це 22 жовтня заявила провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська під час пресбрифінгу з розробки вітчизняного препарату.
За її словами, на доклінічному рівні створення вакцини все зроблено дуже добре.
"Про результат говорити рано, але світ входить в епоху вірусних епідемій і пандемій. Ми всі перехворіємо. Навіть якщо хтось вважає, що він перехворів – то ми ще подивимося, як буде далі", – уточнила вона.
Президент одного з розробників вакцини – компанії DiaPrep System Incorporated Михайло Фаворов зазначив, що процес її виготовлення є тривалим.
"Він передбачає три фази перевірки, багато складних процесів, але вже зрозуміло, що з часом ми зможемо отримати препарат, який захищатиме від COVID-19. Ми можемо отримати вакцину через дев'ять місяців – рік", – сказав він.
Фаворов додав, що доклінічні дослідження відбувалися в лабораторних центрах Туреччини, Америки та Франції й довели нейтралізацію вірусу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні два інститути виграли державні гранти на створення власної вакцини від коронавірусної хвороби (СOVID-19). У Національній академії наук заявили, що одночасно планують почати роботу відразу над декількома типами прототипів вакцин.
Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що, за прогнозами, вакцина від коронавірусу в Україні для масового використання з'явиться в березні 2021.
Він вважає, що ідеальний препарат повинен відповідати трьом критеріям: формувати надійну імунну відповідь, викликати потужний Т-лімфоцітний імунітет і не мати ніяких серйозних побічних ефектів.
Тим часом у ВООЗ відзначили, що ефективність створюваної в різних країнах світу вакцини проти коронавірусу має бути не менш ніж 50%.