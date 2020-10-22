На виготовлення української вакцини піде 9-12 місяців, – Голубовська

На створення української вакцини необхідно від 9 до 12 місяців.

Про це 22 жовтня заявила провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська під час пресбрифінгу з розробки вітчизняного препарату.

За її словами, на доклінічному рівні створення вакцини все зроблено дуже добре.

"Про результат говорити рано, але світ входить в епоху вірусних епідемій і пандемій. Ми всі перехворіємо. Навіть якщо хтось вважає, що він перехворів – то ми ще подивимося, як буде далі", – уточнила вона.

Президент одного з розробників вакцини – компанії DiaPrep System Incorporated Михайло Фаворов зазначив, що процес її виготовлення є тривалим.

"Він передбачає три фази перевірки, багато складних процесів, але вже зрозуміло, що з часом ми зможемо отримати препарат, який захищатиме від COVID-19. Ми можемо отримати вакцину через дев'ять місяців – рік", – сказав він.

Фаворов додав, що доклінічні дослідження відбувалися в лабораторних центрах Туреччини, Америки та Франції й довели нейтралізацію вірусу.

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